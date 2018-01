Estra cerca 2 impiegati da inserire nelle aree contabilità e marketing

Per presentare la domanda c’è tempo fino al 2 febbraio

Estra ha indetto due bandi per selezionare 2 impiegati amministrativi da inserire rispettivamente nell’area amministrativo-contabile e nell’area Marketing e comunicazione.Per l’area amministrativo-contabile il titolo di studio richiesto è Laurea magistrale in discipline economiche. Si richiede inoltre esperienza professionale di almeno 5 anni nel coordinamento di attività amministrative in azienda nell’area contabilità e bilancio (preferibilmente nel settore “energy”) o società di revisione; ottima conoscenza delle normative civilistiche e fiscali, dei principi contabili italiani e internazionali (IFRS) e delle tecniche di consolidamento; patente di guida, buona conoscenza della lingua inglese e ottima padronanza di Office come conoscenze informatiche. Il rapporto instaurato sarà, inizialmente, a tempo determinato, con possibilità di conferma a tempo indeterminato. L’inquadramento base iniziale sarà quello previsto per il Livello 7° del CCNL Gas-Acqua. Il trattamento economico potrà essere commisurato alle competenze effettivamente possedute, all’esperienza maturata, nonché agli obiettivi definiti per il ruolo proposto. Sedi di lavoro: Prato, Siena, Arezzo.Per l’area Marketing e comunicazione la figura sarà impiegata come supporto nelle varie attività pubblicitarie e di comunicazione nonché per assistere il team in attività di marketing operativo/strategico. Il titolo di studio richiesto è Laurea magistrale in Economia o Marketing o in Scienze della comunicazione. Si richiedono inoltre esperienza professionale di almeno 4 anni nell’area marketing per beni industriali e/o servizi; patente di guida, ottima conoscenza del pacchetto Office e buona conoscenza della lingua inglese. Il rapporto instaurato sarà, inizialmente, a tempo determinato, con possibilità di conferma a tempo indeterminato. L’inquadramento base iniziale sarà quello previsto per il Livello 5° del CCNL Gas-Acqua. Sedi di lavoro: Prato, Siena, Arezzo.La domanda di ammissione alle selezioni deve essere redatta in carta semplice utilizzando il modello allegato al bando ed indirizzata a Estra s.p.a. – Via Ugo Panziera n. 16 – 59100 Prato, e deve pervenire entro e non oltre il giorno 2 febbraio 2018 (farà fede il protocollo aziendale e non la data del timbro dell’Ufficio postale accettante), oppure può essere inoltrata, attraverso una casella di posta elettronica certificata, al seguente indirizzo e-mail: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. entro lo stesso termine. Estra non si assume alcuna responsabilità per il mancato o tardivo recapito.La graduatoria per entrambe le selezioni, potrà essere utilizzata per esigenze che dovessero insorgere nei 18 mesi successivi alla conclusione delle procedure selettive per sopperire ad eventuali ulteriori esigenze che dovessero insorgere nel suddetto periodo. L’elenco potrà essere utilizzato per richieste di profili e requisiti analoghi anche nelle altre Società del Gruppo e nello loro diverse sedi.Per il bando completo e ulteriori informazioni si può consultare la sezione Lavora con noi del sito del gruppo Estra www.estra.it