Corso di sicurezza personale al via

Le proposte di formazione di Saiter Confcommercio Siena

A fine febbraio anche Haccp e l’aggiornamento obbligatorio sulle piscine

Il 28 febbraio inizia il corso di Sicurezza Personale, un’attività che nasce da un’idea di Confcommercio Siena tramite l’Agenzia Formativa Saiter srl e in collaborazione con Federazione Italiana Difesa Personale. Di fronte al dilagare di episodi di microcriminalità cresce infatti il senso generale di insicurezza sociale. In linea con il progetto del Vademecum sulla sicurezza, e visto il successo ottenuto, arriva anche questa iniziativa che vuole far prendere coscienza ai partecipanti, attraverso una strategia di prevenzione, dei rischi e pericoli che possono verificarsi in caso di aggressione o di atti criminali, insegnando le tecniche di difesa più utili e le norme di comportamento più adatte in alcune specifiche circostanze. Possono partecipare donne e uomini, purché maggiorenni. E’ obbligatorio il certificato di idoneità sportiva non agonistica completo di copia dell’elettrocardiogramma. Il corso andrà avanti per 15 ore, suddiviso in dieci appuntamenti che si terranno presso la sede di Confcommercio in Strada di Cerchiaia, 26 a Siena. Ultimo giorno per iscriversi, il 15 febbraio. Per info e iscrizioni, Maria Padalino, tel 0577.248875 o mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.Torna anche il corso di aggiornamento per responsabili delle piscine, corso obbligatorio (l’assenza dell’attestato di aggiornamento in caso di ispezione da parte degli organi di controllo, può comportare sanzioni previste dalla legge) che si terrà il 19, 21 e 22 febbraio presso la sede di Confcommercio Siena in Strada di Pescaia 26. Sono dieci ore di lezione che saranno tenute dai funzionari della Usl responsabili del servizio. Il corso è chiaramente valido per l’aggiornamento dei responsabili delle piscine e degli addetti agli impianti tecnologici, quindi si rivolge a tutti coloro che sono in possesso di un attestato di responsabile o di addetto. L’iniziativa è riservata alle aziende associate o che desiderano associarsi a Confcommercio Siena. Ultimo giorno per iscriversi, il 5 febbraio. Per info e iscrizioni: Nicoletta Milano, tel 0577/248811 o mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .Il 28 febbraio e il 2 marzo, a Siena, prenderanno il via due nuove edizioni del corso dedicato all’Haccp. Il primo è di tre lezioni, per cui è riservato agli addetti che devono fare corsi base ed aggiornamenti nonché a titolari che devono fare solo aggiornamenti. Il secondo corso è invece completo e si compone di quattro lezioni, quindi dei quattro moduli più chiaramente eventuali aggiornamenti. Le lezioni sono riservate alle aziende associate a Confcommercio. Ultimo giorno per iscriversi, il 19 febbraio. Per info e iscrizioni, Maria Padalino, tel 0577.248875 o mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.