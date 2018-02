Domande fino al 2 marzo per il progetto ''Bando all’indifferenza'', rivolto a giovani fra 18 e 29 anni Servizio civile regionale: quattro opportunità con Arcisolidarietà

Quattro opportunità per sviluppare un’esperienza formativa nel settore dell’assistenza e dei servizi rivolti ai migranti. Sono quelle messe a disposizione dal progetto di servizio civile regionale promosso da Arcisolidarietà Siena e rivolto a ragazzi e ragazze di età compresa fra 18 e 29 anni. Il progetto si intitola “Bando all’indifferenza” e fa parte delle proposte di servizio civile sostenute dalla Regione Toscana con risorse del Fondo Sociale Europeo. La durata del progetto è di 8 mesi e prevede 30 ore settimanali e un compenso mensile di 433,80 euro. Le domande di partecipazione possono essere presentate esclusivamente online entro le ore 14 di venerdì 2 marzo.Il progetto presentato da Arcisolidarietà Siena permetterà ai giovani volontari di affiancare gli operatori in attività quali assistenza allo sportello legale e iniziative formative e ricreative per i richiedenti asilo tese a favorirne un’integrazione positiva.Informazioni. La partecipazione al progetto di servizio civile regionale è rivolta a giovani di nazionalità italiana o straniera regolarmente residenti o domiciliati in Toscana. Le domande possono essere inviate esclusivamente online collegandosi al sito www.servizitoscana.it/sis/DASC. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare Arcisolidarietà Siena, in Piazza Maestri del lavoro 27, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 17, oppure chiamare il numero 0577-247510 o scrivere all’indirizzo e-mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. . Il progetto, il bando e gli allegati per la compilazione delle domande sono disponibili anche sui siti www.arcisiena.org