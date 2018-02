Fiaip: ''Vinta la nostra battaglia contro gli abusivi, modificata la legge professionale a tutela dei consumatori''

La Commare (Fiaip): "Dal 15 febbraio sanzioni più severe per gli abusivi, sanzioni penali pari a 50.000 euro, fino al sequestro degli immobili dove si svolge l’attività abusiva"

Dopo sette anni di battaglie parlamentari, l’inasprimento delle sanzioni per chi svolge abusivamente la professione di agente immobiliare è legge. Il centro studi Fiaip, di cui La Commare coordina il comitato tecnico scientifico, ha calcolato che il totale delle provvigioni percepite indebitamente dagli abusivi, ogni anno, è pari a 750 milioni di euro.“Esprimiamo viva soddisfazione per questo risultato - dichiara Francesco La Commare, Presidente Provinciale Fiaip Siena - che è da condividere con il Governo Gentiloni e con le forze politiche di opposizione. Infatti, il provvedimento è stato approvato a maggioranza senza nessun voto contrario.”Da sempre la Fiaip, Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, si batte per sconfiggere la piaga dell’abusivismo professionale, che è la causa principale delle truffe che avvengono nel campo immobiliare.Prima della modifica la legge prevedeva che l’abusivo dovesse subire tre sanzioni amministrative, prima di arrivare alla denuncia penale. Il nuovo testo introduce a partire dal 15 febbraio 2018 gli aggravi previsti dalla modifica dell’art. 348 del codice penale dopo essere incorsi in una sola sanzione amministrativa.