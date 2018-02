FP CGIL USL Toscana Sud Est su interruzione trattative su mancata erogazione saldo produttività 2016

"In data odierna la FP CGIL USL Toscana Sud Est ha appreso dall'Azienda USL Toscana Sud Est che l'atteso saldo produttività 2016 non verrà erogato sullo stipendio di febbraio 2018. In una fase in cui i lavoratori della sanità sono chiamati a sforzi maggiori legati alla mancanza di personale, e ad un contratto fermo ad 8 anni fa, non si può chiedere di pazientare anche quando vengono disattese le aspettative salariali. Per questo abbiamo ritenuto opportuno sospendere immediatamente tutti i tavoli di trattativa, ed informare lavoratori e lavoratrici dello stato di cose. A seguito dell'azione sindacale l'Azienda si è impegnata, con una nota pubblica, ad erogare nel mese di Marzo 2018 quanto dovuto alle lavoratrici ed ai lavoratori della USL SUD EST Toscana. La CGIL FP auspica un cambio di passo importante nel modo di condurre la trattativa a tutela della cittadinanza, dei lavoratori della sanità pubblica, dei servizi erogati. In assenza di tale cambiamento, la CGIL FP si vedrà impegnata nel mettere in campo tutte le azioni ritenute più opportune".