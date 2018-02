La Lega di Siena su Whirlpool: ''L'azienda che fa politica: prima annuncia, poi si ritira. Ha imparato dal PD?''

"Non possiamo che restare sconcertati di fronte a quanto sta accadendo alla Whirlpool di viale Toselli: a fine anno si inaugura in pompa magna - con la solita passerella delle autorità - una nuova linea di prodotti, poi si rinvia e alla fine ciò che si realizza è una sonora presa in giro."Così il segretario cittadino della Lega, Luca Vannocci e il responsabile comunicazione Marco Figura in merito alle ultime notizie sulla vicenda Whirlpool, che il 5 dicembre scorso annunciò l'inaugurazione di una nuova linea produttiva in grado di aumentare la produzione attualmente sui 350 mila pezzi all'anno, "per poi ripiegare - proseguono gli esponenti leghisti - dopo soli due mesi su una soluzione dalla portata del tutto inferiore. Una situazione inaccettabile, a fronte della promessa di aumentare la produzione in modo tale da poter abbandonare finalmente il ricorso alle misure di cassa integrazione. Ormai abbiamo perso il conto delle vertenze aziendali dove multinazionali straniere fanno promesse che poi puntualmente disattendono - concludono Vannocci e Figura - e guarda caso la regia di queste operazioni è sempre targata Partito Democratico, i cui esponenti a quanto pare cercano sempre nuove occasioni per farsi odiare dai Cittadini e da quei lavoratori che si vantano di difendere."