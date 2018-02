Landini (FIM-CISL): ''Importante che istituzioni e politica continuino a interessarsi di Bassilichi e Whirpool anche dopo le scadenze elettorali''

Il segretario generale di FIM- CISL Siena interviene sulla situazione di due importanti aziende del territorio

Il sindacato, che è impegnato quotidianamente sui tavoli aziendali, invita le istituzioni e le forze politiche a non abbassare l’attenzione

"In questi giorni stiamo riscontrando da parte di Istituzioni e forze politiche, una particolare attenzione alla situazione che stanno attraversando due importanti aziende del nostro territorio: Bassilichi e Whirlpool." Così interviene il segretario generale FIM-CISL Siena, Luciano Landini."L’allarme per Bassilichi sembra rientrato - prosegue Landini -, in quanto l’azienda ha comunicato che le attività in scadenza nella sede di Siena saranno rinnovate e i dettagli dei rinnovi verranno discussi in un incontro che si terrà il prossimo 22 febbraio. Ma, se l’emergenza è stata tamponata, per avere più chiarezza sulle prospettive future di Bassilichi sarà necessario attendere il piano industriale che al momento sappiamo non essere ancora definito.Forte preoccupazione desta anche la situazione di Whirlpool. Nella sede Whirlpool di Siena da diversi anni si stanno utilizzando ammortizzatori sociali per i ridotti volumi produttivi. I dati forniti dall’azienda per il 2018 confermano questo trend e infatti si sta lavorando circa al 50 per cento rispetto al pieno regime. L’orario ridotto di lavoro pesa in maniera rilevante sulle buste paga dei lavoratori e delle loro famiglie.Ciò che preoccupa i lavoratori è cosa succederà dal 1 gennaio 2019. Infatti a fine 2018, per la sede Whirlpool di Siena finiranno gli ammortizzatori sociali messi a disposizioni dalle vigenti normative in materia. Se l’azienda non sarà in grado di aumentare gli attuali volumi di lavoro, potrebbe essere a rischio il livello occupazionale.Purtroppo nell’ultimo incontro tenutosi il 31 gennaio scorso a Roma con i vertici di Whirlpool Emea, non è stato presentato un nuovo piano industriale, pertanto rimangono forti incertezze per il futuro della sede di Siena.La FIM-CISL di Siena è impegnata quotidianamente sui tavoli aziendali per monitorare costantemente le situazioni. Ci auguriamo però che la giusta attenzione che viene riservata oggi a queste particolari situazioni aziendali del nostro territorio, rimanga tale anche dopo le prossime elezioni politiche del 4 marzo e quelle amministrative che si terranno a Siena in primavera".