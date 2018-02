Olivo. Al via in provincia di Siena i corsi di potatura per aziende agricole ed hobbisti

Si terranno da marzo a Siena, Colle di Val d’Elsa, Montepulciano, Sinalunga e Castiglione d’Orcia

La potatura è una fase fondamentale per la vita dell’olivo e per la produttività della stessa pianta. Ma soprattutto tra gli hobbisti e produttori amatoriali, non tutti conoscono le corrette tecniche. Un aggiornamento e miglioramento della tecnica di potatura è però sempre importante anche per gli stessi olivicoltori. Con questi obiettivi la Cia Siena – attraverso l’agenzia formativa ‘Agricoltura è vita Etruria srl’- organizza dei corsi di potatura in collaborazione con Olivicoltori Toscani Associati (Ota) organizza (a pagamento) giornate di formazione teoriche e pratiche dedicate alle tecniche di potatura dell’olivo. I corsi sono rivolti sia alle aziende agricole sia agli hobbisti ed appassionati.I corsi di terranno a Siena (il 13, 15, 20 marzo), a Colle Val d’Elsa (il 22, 27, 29 marzo), a Montepulciano (5, 10, 12 aprile), a Sinalunga (il 17, 19, 24 aprile), e a Castiglione d’Orcia (il 26 e 30 aprile e il 3 maggio).I corsi potatura dell’olivo si strutturano in 3 giornate (18 ore totali) con esercitazioni pratiche in campo. Le attività comprendono le prime 6 ore di lezione teorica sulla coltivazione e sulle moderne tecniche di potatura e le restanti 12 ore (distribuite in 2 giornate), di prove pratiche in campo.Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a: Maria C. Grasso Tel. 0577/203732 email Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. o Giuditta Franci Tel. 0577/203705 email Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .