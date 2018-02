Servizio Civile alla Federconsumatori

La Federconsumatori Toscana partecipa al servizio civile regionale con un suo specifico progetto – “Dalla crisi più partecipazione e tutela dei diritti dei cittadini” – che prevede l’impiego di 7 volontari così distribuiti: 2 presso la sede regionale di Firenze, 1 ciascuno nelle sedi di Arezzo, Pisa, Pistoia, Prato, Siena.Chi fosse interessato ed ha un’età compresa fra i 18 e i 29 anni può partecipare alla selezione presentando domanda on line con le modalità specificate nell’avviso regionale di selezione entro le ore 14 del 2 marzo p.v.Tutti i dettagli sul progetto, l’attività e le modalità di selezione si trovano anche sul sito www.federconsumatoritoscana.it Per ricevere ulteriori informazioni sulle candidature senesi è possibile rivolgersi direttamente alla sede della Federconsumatori di Siena (La Lizza 11) dal martedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,30 (telefono: 0577 254814 e-mail: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. ).“Per il giovane volontario - spiega l’Associazione - si tratta di una bella occasione, sia per fare un’utile esperienza nella tutela dei diritti dei cittadini, sia per l’acquisizione di competenze tecnico-professionali e di relazione sociale utili nel lavoro e nella vita”.