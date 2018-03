Fondazione Mps: pubblicato IKIGAI, il bando per l’occupazione giovanile

Con il patrocinio della Regione Toscana e la collaborazione della CCIAA di Siena

€200.000 le risorse disponibili per i giovani tra i 18 e i 35 anni

Da oggi, e fino al 20 agosto 2018, è possibile presentare domande sul bando IKIGAI, il bando a sostegno della formazione ed occupazione giovanile presentato nei giorni scorsi, che la Fondazione, con il patrocinio della Regione Toscana e la collaborazione della Camera di Commercio di Siena, finanzia interamente con complessivi €200.000.Il bando è rivolto ai giovani tra i 18 e i 35 anni della provincia di Siena, i quali sono invitati a presentare progetti con caratteristiche di training on the job, con particolare riferimento ai mestieri artigiani; formazione superiore post universitaria e/o post diploma finalizzata all’inserimento lavorativo; mobilità internazionale che prevede un periodo di tirocinio in una realtà aziendale estera; e autoimprenditorialità e start-up di impresa, che lascia spazio ad una propria idea imprenditoriale.I dettagli per procedura di candidatura, manifestazione di interesse, presentazioni progettuali, valutazione e selezione, oltre alle info sui Centri per l’impiego territoriali, sono consultabili nella sezione dedicata “Bandi e call” all’indirizzo www.fondazionemps.it Il termine ultimo per la presentazione dei progetti è il 20 agosto 2018, ma le manifestazioni di interesse saranno valutate medio tempore in due scadenze intermedie (16 aprile e 15 giugno).