Sabato 24 marzo porte aperte della CGIL a Siena, Poggibonsi e Sinalunga: indennità di disoccupazione, pensioni, invalidità e molto altro

Sabato 24 marzo aperture straordinarie della CGIL in tutta Italia per la ‘giornata della tutela individuale’. In provincia di Siena saranno aperte dalle ore 9 alle 12 tre Camere del Lavoro: Siena (La Lizza 11), Poggibonsi (Piazza Matteotti 8) e Sinalunga (via Luciano Lama 5).Con lo slogan “Ad ognuno il diritto alla tutela” la CGIL vuole far emergere l’intensa attività di assistenza individuale che ogni anno assicura a milioni di persone. Saranno a disposizione dei cittadini sia i Servizi (Patronato INCA, Uffici Vertenze Legali e CAAF) che le Categorie sindacali, a sottolineare lo stretto legame tra l’attività di tutela individuale e quella collettiva esercitata dal Sindacato.L’esperienza, già realizzata più volte, vedrà il coinvolgimento di tutti gli operatori e operatrici della CGIL che offriranno i loro servizi e daranno tutte le informazioni necessarie sulle prestazioni di welfare, pensioni, previdenza, infortuni, malattie professionali, permessi e congedi per maternità/paternità, invalidità civile, politiche migratorie e su tanto altro ancora, come il controllo delle buste paga e il recupero dei crediti da lavoro, il 730, l’ISEE e i servizi fiscali.Nell’occasione, ricorda il Patronato INCA, sarà possibile richiedere anche l’indennità di disoccupazione agricola (domanda che scade sabato 31 marzo p.v.).