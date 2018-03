Sei Toscana: accordo sindacale per la stabilizzazione di lavoratori in somministrazione

Oggi, 22 marzo 2018, si è svolto l’ultimo incontro sindacale con Sei Toscana per la firma di un accordo che prevede la stabilizzazione di personale precario in base ad anzianità di servizio maturata negli ultimi anni sia in Sei Toscana che nei gestori in essa confluiti.“Finalmente - annuncia la FP CGIL Toscana congiuntamente alle organizzazioni territoriali FP CGIL e NIDIL CGIL insieme alla RSU CGIL - dopo mesi di trattative siamo arrivati alla conclusione di un percorso molto difficile grazie al quale diversi lavoratori potranno essere stabilizzati ed avere un futuro con delle certezze in più! Esprimiamo grande soddisfazione per l'obbiettivo raggiunto, soprattutto in un contesto generale di forte e diffusa precarietà”.“A breve - aggiungono le strutture territoriali di Arezzo, Grosseto, Livorno e Siena, - verranno organizzate delle assemblee per informare meglio tutti i lavoratori sul percorso che verrà intrapreso per le prossime assunzioni in azienda”.