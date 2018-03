Si terranno nei giorni 26, 27 e 28 marzo le selezioni, per il Servizio civile regionale, dei candidati al progetto della Biblioteca comunale degli Intronati “La documentazione locale in biblioteca-Identità di una comunità e valore socio culturale. Fondo manifesti locali contemporanei”.I colloqui si terranno nell'ufficio del Direttore in via della Sapienza, 3.Per informazioni contattare lo 0577/292631/639.