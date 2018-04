CasaPound, il cadidato a sindaco Sergio Fucito su Bassilichi: ''Una lotta contro il tempo''

"Ci sono 250 senesi che tremano per il proprio posto di lavoro"

"Nulla ha sortito, nonostante le promesse, la passeggiata elettorale dell’ex ministro Padoan, oggi rieletto in parlamento grazie anche ai voti dei lavoratori della Bassilichi riconoscenti". Interviene così Sergio Fucito, candidato sindaco di CasaPound."Questa - continua Fucito - è l’ennesima dimostrazione, se ancora ce ne fosse bisogno, che il “sistema Siena” è oggi, volenti o dolenti, definitivamente distrutto.Nella specifica vicenda, tornata prepotentemente alla ribalta giornalistica in queste ore, probabilmente è sfuggito il fatto che nel 2014, all’atto della cessione dei poli back-office del gruppo MPS, ben 1066 dipendenti passarono in una nuova società denominata 'Fruendo'.Da quella data - continua Fucito di CasaPound - circa 750 vertenze per altrettanti lavoratori si sono susseguite per il reintegro dei dipendenti nel gruppo MPS fino a quando nel marzo dell’anno scorso la Corte d’Appello ha definitivamente dichiarato inefficace la cessione del ramo dell’azienda.E’ quindi abbastanza curioso - conclude Fucito - che proprio nel momento in cui i dipendenti, forti di verdetti giudiziari che intimano il reintegro nella banca, si cerchi il modo di disfarsi di lavoratori, guarda caso, prima che essi ottengano finalmente giustizia."