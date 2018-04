C'è tempo fino al 22 aprile per presentare la candidatura

Acquedotto del Fiora cerca operai per la conduzione e manutenzione di impianti e reti di acquedotto, fognatura e depurazione. Le figure professionali richieste dal gestore, che saranno assegnate ai distretti Grosseto nord, Orcia e Amiata nord, dovranno essere proattive, con un approccio pragmatico al lavoro e un'ottima capacità di lavorare in team, essere orientate al cliente, alla collaborazione e al problem solving. Tutte le informazioni sui requisiti richiesti possono essere consultate sul sito www.fiora.it nella sezione "Lavora con noi", sottosezione "Posizioni aperte". Per accedere alle fasi di selezione è necessario compilare in maniera esaustiva entro il 22 aprile il modulo di candidatura accedendo al link indicato.Eventuali informazioni potranno essere rivolte ad Adecco - filiale di Grosseto, viale Sonnino 36, tel. 0564427684.