Addetti cucina e pizzaiolo, profili a richiesta costante: due corsi per formarli in partenza a Siena

Per luglio attese 24 potenziali nuove figure per soddisfare le esigenze dei locali

Le lezioni cominceranno a maggio, iscrizioni aperte

I pubblici esercizi di Siena e provincia continuano a richiedere personale qualificato da impiegare nelle mansioni di cucina. Il trend prosegue ininterrotto da diversi mesi, e così l’agenzia formativa Cescot di Siena ha programmato due nuove edizioni di altrettanti corsi di formazione ad hoc: “Cucina base” e “Addetti pizzeria”. Con il primo vengono formate figure in grado di poter la vorare in ristoranti, strutture ricettive, ristorazioni collettive e catering. Tra i contenuti del corso figurano Igiene nei luoghi di lavoro e conservazione alimenti, conoscenza dei prodotti, elementi di merceologia e gestione magazzino, tecniche di cucina (preparazione, semilavorati e cottura) ed un periodo finale di tirocinio. Le lezioni inizieranno nel mese di maggio per concludersi a luglio 2018.“Addetti pizzeria” punta a formare figure professionali di addetti alla lavorazione e alla commercializzazione dei prodotti della panificazione/pasticceria: ai partecipanti è richiesto il requisito della maggiore età , l’assolvimento obbligo scolastico e la – nel caso di cittadini stranieri - la conoscenza livello A2 della lingua italiana. Il corso avrà una durata complessiva di 110 ore, anche in questo caso comprese tra maggio e luglio di quest’anno.I due corsi hanno l’obiettivo di proporre sul mercato del lavoro complessivamente 24 profili qualificati. Per iscrizioni o maggiori informazioni su entrambi i corsi è contattabile l’agenzia Cescot Siena – 0577 252265 – mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. – www.cescot.siena.it