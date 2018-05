Terme Aq: aperte le candidature per assistente bagnante e addetta alle pulizie

Nuove opportunità di lavoro alle Terme Antica Querciolaia. Sono aperte le selezioni per la ricerca di un assistente bagnante e un’addetta alle pulizie dello stabilimento. C'è tempo fino a martedì 22 maggio per inviare il proprio curriculum tramite mail, all’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. o inviando un fax al numero 0577 725222. Per l’assistente bagnanti è necessario avere il brevetto della Federazione Italiana Nuoto. È preferita un’età compresa tra i 18 e i 35 anni. Sono gradite esperienze precedenti nei rispettivi settori. Il periodo di assunzione è da giugno a settembre con contratto part-time a partire da 24 ore settimanali estendibili secondo le esigenze dell’azienda. Per tutte le informazioni è possibile consultare il sito www.termeaq.it o chiamare il numero di telefono 0577 724091.Le Terme Antica Querciolaia. Le terme sono aperte tutti i giorni, da lunedì al venerdì, con orario continuato, dalle ore 9 alle ore 19 e la domenica fino alle ore 20. Il sabato sarà possibile trascorrere un’intera giornata coccolati dai vapori termali, fino all’una di notte. Per maggiori informazioni è possibile telefonare al numero 0577 724091, visitare il sito www.termeaq.it oppure la pagina Facebook “Terme Antica Querciolaia” e il Profilo Twitter @termeaq.