Trovati in possesso di stupefacenti e coltelli a serramanico: denunciati dai Carabinieri

Ieri pomeriggio, martedì 17 luglio, i Carabinieri del Radiomobile di Montalcino, nel corso di un servizio perlustrativo e a seguito di un occasionale controllo alla circolazione stradale, hanno denunciato in stato di libertà due persone che lavorano in un agriturismo della zona.Uno dei due è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere (art. 4 legge 110/75), mentre l'altro per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti (art. 73 comma 5 d.p.r. 309/90).Il primo, un 32enne nato e residente ad Ariccia, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, stato trovato complessivamente in possesso di: 0.26 grammi di marijuana; uno spinello già confezionato e parzialmente fumato; un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 19 cm.; un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 14,5 cm.Il secondo, 22enne nato e residente a Battipaglia, a seguito di perquisizione domiciliare, è stato trovato complessivamente in possesso di: un bilancino elettronico di precisione; 127,22 grammi di materiale idoneo al taglio ed al confezionamento della sostanza stupefacente; 6,26 grammi di marijuana; 0,84 grammi di eroina.Gli stupefacente, i coltelli, il materiale da taglio e per la pesatura sono stati sottoposti a sequestro probatorio penale, repertati, assunti in carico e debitamente custoditi in attesa di essere sottoposti a verifiche tossicologiche presso il Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti (LASS) dei Carabinieri di Grosseto e depositati presso la Cancelleria - Ufficio Corpi di Reato della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Siena.Per il solo 32enne è stato contestato anche l’illecito amministrativo dell’uso personale di sostanze stupefacenti (art. 75 d.p.r. 309/90) che può condurre alla sospensione della patente con evidenti problemi per la possibilità dell'uomo di lavorare.