Montalcino, lavori di Enel sulla rete elettrica: previste interruzioni

Enel rinnova 10km di linee aeree e interra altri 16km con il progetto resilienza

Prenderà il via domani il piano di potenziamento del sistema elettrico di un’ampia porzione del territorio comunale di Montalcino, grazie al “Progetto Resilienza” di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica e che con questo percorso intende dotare molte aree della Toscana di un sistema elettrico sempre più resistente, automatizzato ed efficiente.Domani, giovedì 26 luglio, le squadre operative dell’azienda elettrica, dopo aver eseguito le opere propedeutiche nelle settimane scorse, cominceranno gli interventi per il rifacimento di circa 10 km di linee aeree di media tensione che saranno rinnovate con nuovo cavo isolato di ultima generazione, più resistente ed efficiente, e per l’interramento di ulteriori 13 km di linee aeree esistenti che saranno sostituite da circa 16 km di linee interrate, senza alcun impatto ambientale. L’eliminazione dei 13 km di linee aeree e relativi pali costituisce anche un’importante opera in termini di sostenibilità e attenzione al paesaggio.Gli impianti saranno dotati di elementi di innovazione tecnologica che consentiranno di automatizzare il sistema elettrico con vantaggi sia in situazioni ordinarie, grazie a una migliore qualità del servizio, sia in caso di disservizio, quando sarà possibile isolare con manovre in telecomando il tratto di linea danneggiato e ripristinare il servizio in tempi più rapidi grazie alle linee di riserva collegate tra loro.Da domani le operazioni si concentreranno sulla dorsale elettrica di media tensione denominata “Pian d’Asso”, nella zona di Sant’Angelo in Colle, Castelnuovo dell’Abate e Castello della Velona. I lavori devono essere svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono alcune interruzioni temporanee del servizio elettrico che E-Distribuzione svolgerà domani (giovedì 26 luglio), nonché lunedì 30 luglio e giovedì 2 agosto, sempre nella fascia oraria 9:00 – 16:00: grazie a bypass da linee di riserva, l’azienda elettrica circoscriverà le aree del “fuori servizio temporaneo” a gruppi ristretti di utenze comprese tra località Villa a Sesta, Villa a Tolli, Poderuccio, Ferraiole, Casisano, La Magia, Piancornello, Abbazia Sant’Antimo, poderi Colombaio, Agresta, Ventolaio, Casanova, La Torre.I clienti sono informati anche con affissioni nelle zone interessate. E-Distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. I lavori proseguiranno nei prossimi mesi. E-Distribuzione ringrazia per la collaborazione l’Amministrazione Comunale di Montalcino.