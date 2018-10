Storia, cultura, sport e musica: Montalcino in festa aspettando la Sagra del Tordo

Dagli incontri promossi dai Quartieri alla Cena Itinerante: il super calendario d’Ottobre della città del Brunello, che si chiuderà con il tradizionale Torneo di tiro con l’arco

Montalcino d’Ottobre è un’esplosione di storia, cultura, sport e musica, grazie ai suoi quattro Quartieri - Borghetto, Pianello, Ruga e Travaglio - che aspettando la Sagra del Tordo (27-28 ottobre) hanno allestito un ricco calendario in collaborazione con l’amministrazione comunale e il Comitato di Tutela delle Feste Identitarie. Si parte domani 12 ottobre, alle ore 17.30, nel Complesso di Sant’Agostino, dove le archiviste di Stato Patrizia Turrini e Maria Assunta Ceppari parleranno della legislazione suntuaria di Siena e delle comunità del suo territorio nella conferenza “Moda e lusso tra ’300 e ’400” (modera Edoardo Milesi). Nell’occasione sarà possibile partecipare alla visita della Chiesa di Sant’Agostino, guidata dagli esperti che si occupano del suo restauro.Sabato 13 ottobre è il momento della “Cena Itinerante”, dove i visitatori, sulle note musicali dei “Lux Arcana” e dei “Soul Teraphy”, potranno degustare i piatti tradizionali del territorio e i pregiati vini di Montalcino (Brunello, Rosso e Moscadello). Ogni Quartiere si dedicherà a una portata: gli antipasti nella Ruga, i primi piatti nel Borghetto, i secondi piatti nel Travaglio e i dolci nel Pianello. Sono attesi diversi ciclisti, che il giorno dopo si metteranno sui pedali per correre 50 km negli splendidi paesaggi della Val d’Orcia durante la Granfondo del Brunello, la classicissima delle ruote grasse d’Italia giunta all’edizione n. 29.Il 19 ottobre, di nuovo nel Complesso di Sant’Agostino, arriva il secondo appuntamento storico-culturale, con la presentazione del 2° volume della collana “I Quartieri per la Storia”, progetto finanziato dai Quartieri che prevede la pubblicazione di una tesi di laurea inedita o di un lavoro di ricerca sulla storia di Montalcino. In questo caso si tratta del libro “Montalcino nel Quattrocento. Lo statuto dei danni dati e degli straordinari” di Federica Viola (Alfio Cortonesi e Mario Marrocchi i relatori, modera Gerardo Nicolosi).Il 21 ottobre, al Teatro degli Astrusi, Andrea Rabissi presenterà “Colori e note: Montalcino”, una collezione di foto accompagnata da musica, canti e prosa che ha per soggetto i Quartieri e soprattutto gli arcieri, che il 28 ottobre scenderanno nel Campo di Tiro per scoccare le loro frecce e provare a vincere la 61° edizione della Sagra del Tordo e l’ambita Opera realizzata quest’anno dall’umorista e vignettista senese Alvalenti.