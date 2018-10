Il figlio tenta di ''bucarsi'' chiuso in camera: madre disperata chiede aiuto ai Carabinieri

L’incubo di ogni madre l’aveva aggredita. La paura – risultata poi fondata – che il figlio potesse far uso di droga. Così quando l’ha visto rinchiudersi in camera e non uscire più ha chiamato i Carabinieri della Compagnia di Montalcino che sono immediatamente intervenuti.Il tempestivo arrivo dei militari dell'Arma ha evitato che il giovane riuscisse a consumare la sostanza. Il ragazzo infatti, totalmente inesperto, aveva iniziato a bucarsi le braccia con la siringa senza trovare – fortunatamente – la vena. I Carabinieri hanno poi sequestrato la siringa e lo stupefacente, del quale vi erano altre due bustine, e hanno segnalato il giovane alla Prefettura.Dopo essersi resi conto che quella era la prima volta che il giovane provava a drogarsi hanno iniziato un’opera di convincimento affinché non entrasse nel tunnel che aveva iniziato a percorrere, cercando di comprendere i motivi che lo avevano indotto a intraprendere quella strada.