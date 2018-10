I Vigili del Fuoco del Comando di Siena sono intervenuti ieri sera, venerdì 12 ottobre, a Torrenieri nel comune di Montalcino, per una perdita di gas da un deposito di GPL, dovuta ad una errata manovra di un mezzo meccanico che, mentre stava eseguendo alcuni lavori, ha urtato il manometro del deposito.La perdita è stata subito tamponata dalla squadra dei Vigili del Fuoco in attesa della ditta fornitrice di GPL, che ha ripristinato l'impianto. Non si segnalano danni a persone.