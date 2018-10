I Vigili del Fuoco del Comando di Siena, distaccamento di Montalcino, stanno intervenendo il località Armena, nel comune di Buonconvento, per il recupero del corpo di un uomo che si trova in un fossato.L'uomo, un cercatore di tartufi di 68 anni, è deceduto per cause al momento imprecisate. Sul posto anche i Carabinieri ed personale sanitario del 118.