''Montalcino, torneo d'Ottobre'', quinta edizione del concorso fotografico

Siamo giunti quest'anno alla quinta edizione del concorso fotografico "Montalcino, torneo d'Ottobre". Il concorso è organizzato dal Comitato di Tutela delle Feste Identitarie con il patrocinio del Comune di Montalcino. Ghiotti premi in vino Brunello e Rosso, offerti dal Consorzio del vino Brunello di Montalcino, saranno sicuramente un ottimo stimolo all'impegno per scattare un'immagine vincente.Questa edizione sarà segnata da alcune sostanziali novità, che mirano a far conoscere e apprezzare il Concorso a una cerchia più ampia di fotoamatori e fotografi professionisti: innanzitutto, l'istituzione di una giuria di qualità, che vede alla presidenza il noto fotorepoter Francesco Cito. Collaboratore di periodici come Epoca, l'Europeo, Frankfurter Allgemeine magazine, Illustrazione Italiana, Life, Panorama, Paris Match, Stern, Sunday Times, Francesco Cito è stato anche per due volte vincitore del World Press Photo, di cui una con un libro fotografico sul Palio di Siena. Accanto a lui due nomi di spicco della fotografia senese, Gigi Lusini e Mauro Agnesoni, e altri fotografi montalcinesi.Altra novità: l'istituzione di due nuove sezioni del concorso, una riservata alle fotografie fatte con lo smartphone, l'altra - denominata "Retrospettiva" riservata a fotografie scattate durante le ultime quattro passate edizioni (dal 2014 al 2017).Una terza novità è che solo i primi 20 iscritti avranno diritto a un pass per entrare gratis alla gara e oltrepassare le transenne lungo il corteo (mantenendo un comportamento adeguato) per fotografare.L'iscrizione è gratuita e va fatta inviando l'apposito modulo all'indirizzo montalcinodottobre@gmail.comIl regolamento e i moduli per l'iscrizione e per l'invio delle foto si trovano sulla pagina Facebook del Concorso ( www.facebook.com/montalcinodottobre ) o sul sito della F.I.A.F. Toscana, ( www.fiaf.net/regioni/toscana/category/concorsi-fotografici/ ), nel sito della ProLoco ( www.prolocomontalcino.com ) e negli spazi del Consorzio del Vino Brunello di Montalcino ( www.consorziobrunellodimontalcino.it/