''Colori di note'', a Montalcino il connubio di musica, prosa e fotografia

Domenica 21 ottobre Andrea Rabissi presenta al Teatro degli Astrusi l’ultimo spettacolo prima della Sagra del Tordo

Le foto inedite della vita di Montalcino, Montisi e San Giovanni d’Asso, dai paesaggi ai tramonti, dai cortei storici agli arcieri dei quattro Quartieri che si sfideranno il 28 ottobre nella famosa gara di tiro con l’arco, accompagnate da tre musicisti e da un coro di bambini. Tutto questo è “Colori di note”, l’ultimo evento prima della Sagra del Tordo che andrà in scena domani 21 ottobre al Teatro degli Astrusi (ore 17.30). A curarlo Andrea Rabissi, che presenterà i propri scatti divisi in tematiche (paesaggi, tramonti, cortei, vita nei Quartieri, arcieri ai Campi di Tiro) col sottofondo musicale dei musicisti Athena Tergis, Luca Ravagni e Diego Perugini. Ad aprire la manifestazione l’inno di Montalcino e “What a wonderful world” del coro dei bambini diretto dal maestro Andrea Falciani. E poi la voce narrante di Michelangelo Lo Presti, in un connubio armonioso di musica, canti e prosa.