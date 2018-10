''Strade gialle, la zucca ed i sapori di autunno tra street & food'' arriva a Montalcino

Mercoledì 31 ottobre l’iniziativa ideata e coordinata da Confesercenti e Confcommercio Siena in occasione di Halloween

Sono undici i ristoratori che hanno aderito. Grande protagonista la zucca gialla

Sono undici i ristoratori di Montalcino che mercoledì 31 ottobre saranno protagonisti di “Strade gialle, la zucca ed i sapori di autunno tra street & food”, l’iniziativa, aderente al progetto Vetrina Toscana è ideata e coordinata da Confesercenti e Confcommercio Siena in occasione di Halloween. Grande protagonista, la zucca gialla.Nella notte più spaventosa dell’anno, insomma, torna Strade Gialle con una serata all’insegna del gusto a Montalcino. L’ultimo giorno di ottobre insomma Strade Gialle, la zucca e i sapori di autunno tra street&food continua a coinvolgere i ristoranti della provincia di Siena.E proprio a Montalcino per gli avventurieri del gusto sarà possibile andare alla scoperta dei sapori autunnali più ricercati nei locali che aderiscono all’iniziativa che sono: Drogheria Franci, Enoteca La Fortezza, Enoteca Svanen, Il barrino L’Ombelico del Mondo, Ristorante Il Giardino, Ristorante Il Grifo, Wine Bar Belvedere, Ristorante L’Angolo, Ristorante San Giorgio, Ristorante Re di Macchia, Wine bar alle Logge di PiazzaMa cosa si potrà degustare? Ogni attività ha già svelato le proposte gastronomiche rigorosamente a base di zucca gialla, vera principessa dei prodotti alimentari d’autunno e simbolo della festa. Ci saranno Pinci di zucca gialla, frittura Montalcino mista di pollo e zucca, millefoglie con crema pasticcera di zucca per il Ristorante L’Angolo; ravioli ripieni di ricotta di zucca gialla, scottiglia di cinghiale con purè di zucca, mousse di zucca gialla invece al Ristorante San Giorgio. Il Ristorante Re di Macchia servirà vellutata di zucca gialla con gamberetti, petto di faraona al vin santo su crema di zucca.Anche in Piazza del Popolo si potrà gustare la vellutata di zucca gialla del Caffè Wine bar Alle Logge, mentre il Ristorante la Pergola servirà sformatino di zucca gialla con salsa di pecorino, pizza bianca con zucca gialla e salsiccia. Crumble di zucca gialla, pappardelle alla zucca gialla e lardo di colonnata al Ristorante il Grifo mentre al Ristorante il Giardino, invece, si potrà gustare sformato di zucca gialla, zuppa di zucca gialla e ceci. Quattro varianti di primi al ristorante L’ombelico del Mondo: pici al porcino, tagliolini al tartufo bianco delle Crete senesi, ravioli con porcini e tartufo nero uncinato fresco, zuppa di zucca gialla. Stesse proposte gastronomiche infine per la Drogheria Franci e l’Enoteca La Fortezza che proporranno vellutata di zucca, tonno e amaretti, tortello alla zucca, insalata di sarde con zucca mantovana da gustare rigorosamente a spasso per le vie cittadine.Per informazioni e dettagli http://www.mangiareasiena.it/strade-gialle-montalcino/ e www.facebook.com/MangiareaSiena/ . L’evento è parte Vetrina Toscana ed ha il patrocinio del Comune di Montalcino.