Cuccioli rischiano l’investimento: salvati dai Carabinieri

Stavano vagando sulla Provinciale nei pressi di Montalcino senza una meta, impauriti, con le macchine che sfrecciavano loro vicino. Due cuccioli di cane Corso avrebbero rischiato di finire tragicamente la loro esistenza, se non fossero intervenuti due Carabinieri della Stazione di Montalcino che erano di pattuglia. Vedendo i due piccoli animali vagare disorientati e confusi in una situazione così pericolosa, i due militari sono intervenuti in loro soccorso.Facendo rallentare le autovetture, hanno superato la diffidenza dei piccoli amici dell’uomo e li hanno portati in salvo restituendoli al legittimo proprietario che non si era accorto del loro allontanamento. L’uomo è stato rintracciato dopo qualche ricerca negli immediati dintorni. Si è ripreso i cuccioli e ha ringraziato i militari dell’Arma per l’attenzione che avevano riservato ai cuccioli e a lui.