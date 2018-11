I Vigili del Fuoco del comando di Siena, distaccamento di Montalcino, sono intervenuti alle ore 17.30 di ieri, mercoledì 21 novembre, in località Strada di Sesta nel comune di Montalcino, per un mezzo pesante finito fuori dalla sede stradale, che è rimasto in condizioni precarie di stabilità.L’autocisterna carica di vino è stata messa in sicurezza con l’autogrù giunta da Siena. Sul posto sono intervenuti due automezzi e sette unità.