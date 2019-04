I Vigili del Fuoco del Comando di Siena e del distaccamento di Montalcino, sono intervenuti intorno alle ore 13.40 di oggi, lunedì 29 aprile, a Montalcino su strada Traversa dei Monti, in prossimità del campo sportivo, per assistenza ad una autocisterna di G.P.L. in panne.Sul posto è sopraggiunta una seconda autocisterna della stessa ditta per effettuare il travaso del prodotto. La squadra dei Vigili del Fuoco ha fatto assistenza garantendo la sicurezza dell'area e, per poter effettuare le operazioni di travaso, è stato momentaneamente interdetto il traffico nella zona ai pedoni e ai veicoli. Sul posto anche i Carabinieri e la Polizia Municipale. L'intervento si è concluso intorno alle 19.00.