Il 1º maggio a San Giovanni d’Asso nel segno dell’ecologia

Il primo maggio, Festa del lavoro, a San Giovanni d’Asso si passa tutti insieme nel segno del rispetto dell’ambiente e dell’ecologia."Quest’anno la locale Pro loco e la AssoCoop hanno deciso di realizzare insieme un evento dedicato al rispetto dell’ambiente e nel rispetto dello splendido territorio in cui viviamo.Troppo spesso assistiamo ad atti di cattiva educazione con vetture che transitano lungo le nostre strade e gettano oggetti e rifiuti fuori dai finestrini inquinando in nostri luoghi; ebbene la popolazione ha deciso di porre rimedio alla troppa sporcizia che si accumula lungo le banchine delle nostre vie di comunicazione andando ad asportare tutti i rifiuti presenti. L’intervento interesserà la strada provinciale Traversa dei Monti che dall’abitato di San Giovanni d’Asso va verso Torrenieri fino allo scavo del sito archeologico della Pieve a Pava con l’obiettivo di rimuovere tutti i rifiuti che verranno poi portati, separati per tipologia, negli appositi contenitori.Si prevede una numerosa partecipazione non solo per la motivazione ambientalista che sta dietro all’iniziativa, ma anche perché poi, dalle ore 18, presso i locali della Pro Loco, è prevista la tradizionale merenda del 1° maggio che quest’anno sarà offerta dai due soggetti promotori dell’evento, ovvero da Pro Loco e AssoCoop. I partecipanti, durante la merenda, potranno ulteriormente contribuire alla tematica ambientalista donando un contributo volontario che sarà devoluto in favore di un’associazione nazionale che si occupa appunto di tematiche ambientali."