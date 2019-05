Montalcino, concerto violoncellistico al santuario della Madonna del Soccorso

L’Ente Santuario e la Confraternita di Maria Santissima del Soccorso che organizzano i festeggiamenti in onore della Madonna del Soccorso, patrona di Montalcino e di tutto il territorio comunale, presentano domenica 5 maggio alle ore 17,30, presso il santuario, un concerto eseguito dal “Promenade Cello Quartet”. Il quartetto violoncellistico, formato da Luca Simoncini, violoncello solista e direttore, Luca Giovannini, Cecilia Zanni e Tiziano Berardi, eseguirà musiche d iP.I. Thaikovsky, G.F. Handel, A.Ponchielli, P.Mascagni, M.Ravel e J.Strauss.Luca Simoncini, apprezzato musicista e docente di violoncello al conservatorio F. Venezze di Rovigo, erede della scuola di Franco Rossi, ha dato vita al Promenade Quartet Cello assieme a talentuosi musicisti già in carriera e vincitori di importanti concorsi internazionali in un contesto musicale che fonde passione, sensibilità, emozione. Le trascrizioni, tratte dal repertorio sinfonico, operistico, cameristico rivedono in un adattamento per quattro violoncelli le più famose composizioni dal Barocco al Novecento. Gli strumenti, posti sullo stesso piano, si alternano in un dialogo che confluisce in un serrato tessuto polifonico fino a formare un’opera originale.Un grande evento, un appuntamento importante nel panorama musicale e culturale della nostra città.Un ringraziamento da parte degli organizzatori all’Amministrazione comunale, alla Società Filarmonica “G.Puccini, all’associazione Pro Loco – Montalcino, al maestro Luciano Brigidi e a quanti hanno reso possibile l’evento.