Consorzio del Vino Brunello di Montalcino, eletto il nuovo Cda

Tra i nomi dei 15 componenti eletti del Consiglio verranno nominati il futuro presidente del Consorzio, i tre vice presidenti e i membri delle Commissioni

Si sono tenute nella giornata di ieri, martedì 4 giugno, le elezioni per il nuovo Consiglio di amministrazione del Consorzio del Vino Brunello di Montalcino. Gli scrutini dei voti per eleggere i quindici componenti del Consiglio di amministrazione sono proseguiti fino a tarda sera.Sono stati eletti i seguenti consiglieri:Stefano Bambagioni (Fossacolle)Giacomo Bartolommei (Caprili)Fabrizio Bindocci (Il Poggione)Stefano Cinelli Colombini (Fattoria dei Barbi)Tommaso Cortonesi (La Mannella)Elisa Fanti (Tenute Fanti)Ermanno Morlacchetti (Marchesi de’ Frescobaldi Tenuta Castelgiocondo e Luce della Vite)Giovanni Neri (Casanova di Neri)Elia Palazzesi (Collelceto)Fabio Ratto (Antinori Pian delle Vigne)Ferruccio Ricci (Capanne Ricci)Bernardino Sani (Argiano)Riccardo Talenti (Talenti)Enrico Viglierchio (Banfi)Angelo Zannoni (La Fortuna)A breve si svolgerà il primo Consiglio di cmministrazione, che eleggerà le cariche di presidente, dei tre vice presidenti e le Commissioni (marketing e comunicazione, bilancio, rapporti istituzionali e commissione tecnica), che resteranno in carica per il prossimo triennio.