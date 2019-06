Il rinnovamento della flotta di Tiemme fa tappa a S. Antimo: arrivano 8 nuovi bus extraurbani

Taglio del nastro per nuovi autobus di ultima generazione: prosegue l’obiettivo di inserire oltre 100 nuovi bus nel biennio 2018-19 a fronte di un importante investimento di risorse proprie

Nuova tappa del percorso di rinnovamento della flotta autobus di Tiemme. Questa volta la suggestiva cornice scelta nel cuore della Toscana è stata quella dell’Abbazia di S. Antimo, nel comune di Montalcino, quasi a metà tra le province di Siena e Grosseto.Il taglio del nastro per 8 nuovi bus extraurbani si è svolto in presenza dell’assessore regionale ai Trasporti, Vincenzo Ceccarelli, del Sindaco di Montalcino e Presidente della Provincia di Siena, Silvio Franceschelli, del Presidente di Tiemme, Massimiliano Dindalini, del Direttore Generale, Piero Sassoli, dei rappresentanti del Cda di Tiemme e dello staff aziendale.Da agosto 2010, anno di nascita dell’azienda, a dicembre 2018 Tiemme ha investito oltre 44 milioni, di cui 28,8 milioni in autofinanziamento, a favore del rinnovamento dei mezzi.Entro la fine del 2019 saranno 57 i nuovi autobus che circoleranno, a fronte di un ulteriore investimento di oltre 10 milioni di euro, di cui 6,4 in autofinanziamento. Ad oggi dei 57 previsti, ne sono stati consegnati 23: i restanti 34 arriveranno nelle prossime settimane.Considerato che nel 2018 Tiemme ha acquistato 51 mezzi (42 extraurbani, 4 urbani e 5 adibiti al trasporto scolastico), nel biennio 2018-19 saranno quindi complessivamente 108 i bus inseriti per rinnovare la flotta, con un investimento di circa 18 milioni di euro.Ai bus si aggiungono altri investimenti in tecnologie e altre immobilizzazioni che, dalla nascita di Tiemme, ammontano a 18 milioni di euro, di cui 16,5 milioni in autofinanziamento.“Stiamo portando avanti un impegno importante a favore dell’innovazione generale del servizio – commenta il Presidente di Tiemme, Massimiliano Dindalini – che prevede l’inserimento graduale di nuovi bus extraurbani quali passaggi indispensabili per abbassare l’età media dei nostri mezzi, consapevoli delle necessità di rinnovamento. Oggi ne abbiamo presentati otto, frutto di un investimento di risorse proprie importanti. Questi bus saranno in servizio sul territorio delle province di Siena e di Arezzo, migliorando la qualità dei servizi erogati a beneficio della nostra utenza che, anche nel periodo estivo, sceglie il mezzo pubblico per muoversi, per motivi di lavoro ma anche turistici”.“Dall’inizio dell’anno abbiamo messo in servizio oltre 20 nuovi bus – aggiunge il Direttore Generale di Tiemme, Piero Sassoli – ma non ci fermiamo qua, dato che già altri 12 arriveranno entro fine giugno. Quelli di oggi sono bus extraurbani da 12,2 metri di lunghezza, con motore Euro 6 dai minimi livelli inquinanti e dalle dotazioni di bordo di ultima generazione in termini di sicurezza e comfort, a beneficio sia dei passeggeri che del nostro personale alla guida. Oltre 100 nuovi bus in un biennio testimoniano l’obiettivo di crescita qualitativa del servizio che ci siamo prefissati ed oltre 18 milioni di euro di investimento certificano l’impegno finanziario che stiamo sostenendo in questa direzione”."Prosegue – ha detto l’assessore regionale ai Trasporti, Vincenzo Ceccarelli - l'attuazione del contratto ponte sottoscritto con le aziende, che ha validità di 2 anni. Si tratta di una risposta di qualificazione del trasporto pubblico importante, perché mezzi nuovi significano maggior comfort e sicurezza. Gli investimenti fatti ci porteranno ad un un'età media della flotta in linea con quella delle principali realtà europee. Una conferma che la strada che stiamo perseguendo è quella giusta".Gli otto nuovi bus presentati oggi sono marca OtoKar e rappresentano il terzo lotto di una consegna complessiva che conta complessivamente di 30 mezzi: nei prossimi giorni arriveranno gli ultimi 12 bus che completeranno questa fornitura.I bus hanno una lunghezza di 12,20 metri con motore Euro 6 di ultima generazione, nel pieno rispetto ambientale. Sono dotati di impianto antincendio, doppia porta centrale, porta singola anteriore e sollevatore elettroidraulico per movimentazione passeggero diversamente abile, corredato di segnalazione visiva e acustica. All’interno i bus sono dotati di apposita zona per il trasporto di passeggero in carrozzella e hanno 4 posti per passeggero con ridotta capacità motoria.Complessivamente i posti a sedere sono 51, più 4 strapuntini nella zona della carrozzella, che sono utilizzabili quando questa è libera. I posti in piedi previsti sono 18.I sedili dei passeggeri sono corredati di bracciolo e di regolazione schienale, più poggiapiedi. Previsto impianto di aria climatizzata e riscaldamento indipendente, per passeggeri e autista. Ogni singolo posto a sedere è dotato di bocchette climatizzazione e luci. Lungo il corridoio sono presenti maniglioni di sostegno. I bus sono dotati di impianto video per il controllo del porta centrale e di annuncio vocale sia per l'interno del bus che per l'esterno. Ulteriori dotazioni tecnologiche: pannello ripetitore di percorso interno; impianto di video sorveglianza interno; impianto di controllo remoto AVM; tecnologia dedicata al conteggio passeggeri; router Wi-Fi utilizzabile dai passeggeri a bordo del veicolo; impianto di assistenza alla retromarcia con telecamera azionabile automaticamente con l'inserimento; obliteratrice posizionata di fianco al posto guida; innovativa superficie vetrata ad alta rifrazione solare di colore bronzo.