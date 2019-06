Montalcino, la cava di Ampella sarÃ  riqualificata e ospiterÃ  un albergo

Montalcino, la cava di Ampella sarà riqualificata e ospiterà un albergo

Da cava a struttura recettiva. In località Ampella, nel Comune di Montalcino, l'area estrattiva di Ampella cambierà presto destinazione d'uso, sarà riqualificata e verrà destinata ad ospitare una struttura alberghiera.



La Giunta regionale ha, infatti, approvato lo schema di un'intesa preliminare tra la Toscana, la Provincia di Siena e il Comune di Montalcino per la variazione contestuale dei Piani delle attività estrattive di Regione e Provincia, del piano strutturale e del regolamento urbanistico dell'ex Comune di San Giovanni d'Asso. Questo atto è finalizzato a stralciare la previsione dell'area estrattiva in località Ampella, ponendo così le condizioni per il recupero dell'intero complesso, nel rispetto dei principi di rigenerazione, sostenibilità e contenimento del consumo di suolo contenuti nella L.R. 65/14.