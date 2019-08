FerMENTInFesta Montalcino: prima edizione del festival di formazione teatrale, musica, arte e territorio

Si terrà dal 5 all'8 settembre la prima edizione di FerMENTInFesta Montalcino, festival di formazione teatrale, musica, arte e territorio.FerMenti sono quelle realtà teatrali, quelle scuole e centri di formazione, quegli artisti, quei formatori, quei pionieri, che sviluppano e trasformano l'arte teatrale. FerMenti sono quei produttori di energia culturale in grado di alimentare un’intera collettività, aperti ad esplorare nuove idee artistiche in un dialogo continuo con il pubblico.“Questo Festival - sottolinea Manfredi Rutelli, direttore artistico - sarà l’occasione di scambio e relazione, di confronto e scontro, di tumulto e fermento creativo e realizzazione concreta di opera d’arte da mostrare. Attori, registi, scrittori, musicisti, pittori, scultori e video maker. Il fermento di una vasca in ebollizione, dentro cui invitiamo artisti e pubblico ad immergersi per quattro giorni e scatenare reazioni, idee, che diano slancio e dinamismo al sapere collettivo e mettano radici per consolidarsi nel tempo.” In poche parole FerMENTInFesta Montalcino, festival di formazione teatrale, musica, arte e territorio. Azioni di cultura permanente in continua contaminazione attraverso esperienze internazionali didattiche e produttive.Recuperando i principi portanti dello storico Festival Internazionale dell’Attore - che, a partire dal 1980, e per i decenni successivi, vide la presenza dei più grandi maestri del teatro internazionale, da Lindsay Kemp ad Orazio Costa, da Cathy Berberian a Ferruccio Soleri, da Yves Lebreton a Jerzy Grotowski, da Edmonda Aldini a Massimo Castri, da Maurizio Scaparro a Monica Vitti, da Eduardo De Filippo a Lele Luzzati, e tanti e tanti altri, tutti coinvolti in seminari e laboratori, conferenze e rappresentazioni teatrali, e fece di Montalcino una delle capitali mondiali della formazione teatrale – nasce a Montalcino, grazie al Comune di Montalcino, alla Fondazione Monte dei Paschi di Siena, ed alle associazioni CESCALC, Scarpe Diem, FerMENTInScena ed LST Teatro, e con la collaborazione di OCRA Montalcino, Scuola Permanente dell'Abitare, Galleria la Linea, The Bside ed alla Pro Loco di Montalcino, la prima edizione del FerMENTInFesta Montalcino, festival di formazione teatrale, musica, arte e territorio.Un festival all'interno del quale verranno organizzati e promossi, nell'arco dei quattro giorni programmati, spettacoli, performance, mostre, concerti, presentazioni di libri, momenti di incontro, confronto, discussione e produzione delle arti sceniche. Saranno inoltre attivati, a partire dalla seconda metà di agosto, laboratori professionali residenziali, rivolti ad allievi attori e giovani professionisti della scena, provenienti da tutto il mondo, e tenuti da esperti docenti di levatura internazionale, come Stefano De Luca, Francis Pardeilhan e Silvia Frasson. Gli esiti finali di questi laboratori saranno rappresentati all'interno della programmazione del festival, che si svolgerà dal 5 all'8 settembre.Inserito in un progetto più ampio, denominato Destinazione Montalcino, fortemente voluto dall'amministrazione comunale, in cui tutte le eccellenze didattiche, pedagogiche e formative, le esperienze creative ed artistiche, presenti ed attive sul territorio di Montalcino e della Val d'Orcia, potessero confluire e trovare ospitalità, il festival avrà come filo conduttore il tema condiviso con il Centro di Studi per la Storia delle Campagne e del Lavoro Contadino, e che sarà “Contadini e Signori, Servi e Padroni”.“Montalcino - afferma l'assessore alla cultura Christian Bovini - si fa dunque luogo di alto perfezionamento al teatro, dove studenti, provenienti da tutto il mondo, hanno l’occasione di vivere una importante esperienza nelle arti dello spettacolo con Maestri di livello internazionale in un rapporto umano forte ed altamente formativo.”Artisti presenti al Festival FerMENTInFesta 2019Stefano De Luca, regista, attore e formatore del Piccolo Teatro di MilanoFrancis Pardeilhan, attore e pedagogo collaboratore dell'Odin TeatretAlessandro Serra, regista Premio UBU 2017, Spettacolo dell’anno; PREMIO ANCT 2017, Associazione Nazionale dei Critici di TeatroFrancesco Acquaroli, di cinema, televisione e teatroGabriele di Luca, direttore artistico e drammaturg della compagnia Carrozzeria OrfeoManfredi Rutelli, regista, drammaturgo e formatore teatraleSilvia Frasson, attrice e docente di teatro di narrazioneLuca Fusi, attore e regista, direttore del C.F.R.A.V., Centro di formazione teatrale di Ouagadogou, Burkina FasoGianluca Brundo, attore teatrale, allievo di Orazio CostaDj Set con Ghiaccioli&Branzini