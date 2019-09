Montalcino, il Capitano Alessandro Sebis nuovo comandante della Compagnia Carabinieri

Si è insediato ieri, martedì 3 settembre, il nuovo comandante della Compagnia Carabinieri di Montalcino, Capitano Alessandro Sebis.



Il Capitano Sebis è originario della città di Napoli, laureato in Giurisprudenza ed in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna, proviene dalla Comando Provinciale Carabinieri di Rieti, dove ha ricoperto l’incarico di comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile e, successivamente, comandato la Compagnia Carabinieri di Rieti durante i noti eventi sismici che hanno interessato la provincia reatina.



In precedenza, l’ufficiale ha svolto servizio presso il 5° Reggimento Carabinieri Emilia Romagna di Bologna, ricoprendo diversi incarichi e partecipando a numerose operazioni di ordine pubblico sull’intero territorio nazionale, dal G8 L’Aquila 2009 alle manifestazioni no-tav in Val di Susa.



Il Capitano Alessandro Sebis è stato ricevuto ieri dal comandante Provinciale di Siena, Colonnello Stefano di Pace e dagli ufficiali della sede cittadina che gli hanno augurato buon lavoro.