Giostra di Simone di Montisi, sabato 7 settembre la cena della vittoria della Contrada della Piazza

Si svolgerà sabato 7 settembre la cena della 21ª vittoria della Contrada della Piazza nella 49ª Giostra di Simone che si è svolta domenica 6 agosto in onore alla Madonna delle Nevi, patrona di Montisi.



Con questa vittoria la contrada bianco-verde-arancio della Piazza capitanata da Cesare Biancucci ha bissato il successo del 2017 conquistato con lo stesso cavaliere aretino Adalberto Rauco e il cavallo Cody consolidando il suo primato e distaccando ancor di più le altre, visto che la prima "inseguitrice" è la contrada della Torre con 11 vittorie.



Anche Adalberto Rauco inizia a mettere un'importante impronta tra i cavalieri che hanno gareggiato e vinto nella contrada bianco-verde-arancio uguagliando con due vittorie Paolo Parigi (con altre cinque giorstre vinte in altre Contrade), nella quale il cavaliere più vittorioso rimane Carlo Farsetti con nove Giostre, secondo nelle vittorie assolute solo a Silvano Gamberi con 10 vittorie totali di cui 7 nella Piazza.



Sarà come sempre una festa aperta a tutti, nel quale la Contrada darà onore al capitano Biancucci e al cavaliere e al cavallo vincenti, oltre a tutti i contradaioli che lavorano nella contrada e in particolare alle cuoche che nel corso della cena presenteranno i piatti tipici toscani. Non mancheranno la musica, il buon vino e tante sorprese innalzando al cielo il Panno conquistato che quest'anno è stato dipinto dalla pittrice fiorentina Paola Impiosimato.