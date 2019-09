I Vigili del Fuoco del Comando di Siena e del distaccamento di Montalcino sono intervenuti ieri sera, giovedì 19 settembre, attorno alle ore 23 a in via Romana a Torrenieri, per un incendio sviluppatosi all'interno di un bar.L'incendio ha coinvolto l'impianto elettrico e il bancone del locale, senza causare danni strutturali. Le fiamme sono state domate e non si segnalano persone coinvolte.