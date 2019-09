''Il figliolo della Terrora'', Silvia Cassioli presenta il suo libro a Montalcino

A OCRA Officina Creativa dell'Abitare, venerdì 27 settembre, la presentazione con degustazione

Scuola Permanente dell'Abitare, con il patrocinio del Comune di Montalcino, ospita la presentazione del romanzo Il Figliolo della Terrora di Silvia Cassioli. Saranno presenti l’autrice Silvia Cassioli con Paolo Tiezzi e Gianpiero GiglioniOmero Bastreghi nasce il giorno stesso dell’attentato a Togliatti, nel luglio del 1948, quando nelle campagne della provincia di Siena scoppiano le rivolte della classe operaia. Il sogno di una rivoluzione comunista che non avrà mai luogo costituirà per lui un’impronta fondamentale; accompagnerà Omero per tutta la vita alimentando i suoi tic, le sue idee, le sue avversioni, il suo incessante elucubrare, segnando la carriera universitaria e anche il suo rapporto con le donne. Sono proprio tre figure femminili che scandiscono il racconto e che aprono i tre capitoli del libro: la Terrora, la madre operaia, 1947; Giglia, la sua studentessa e suo amore, 1978; e dal 1980 in poi Viola, moglie, àncora e madre del suo unico figlio. Tre donne, tre appuntamenti del protagonista con la vita e nello stesso tempo, sullo sfondo, il concatenarsi di tre epoche. La storia di Omero è una staffetta tra generazioni. È la storia di un figlio della provincia del dopoguerra, di un mondo operaio che lascia le sue tracce indelebili nei legami familiari; un mondo che però è destinato a ibridarsi in fretta con la piccola borghesia cittadina e che produce una generazione alle prese con una realtà che accelera sempre più la sua corsa.I salti temporali che ordiscono la narrazione e gli affondi dentro le zone sensibili della vita del nostro professore di filosofia ci calano, a volte con una ironia implacabile ma sempre con grande calore ed empatia, in una dimensione quotidiana e rivelatrice del clima di quegli anni che abbiamo vissuto, e poi ci traghettano nell’attualità di un presente che non abbiamo difficoltà a riconoscere perché anche nostro.Durante l’evento sarà possibile acquistare il libro.Silvia Cassioli vive a Torrita di Siena. Dopo la laurea in Lettere moderne, si è trasferita a Milano dove ha lavorato come redattrice per Rizzoli New Media. Nel 2004 ha partecipato al master L’arte di scrivere diretto da Romano Luperini, vincendo la pubblicazione della propria opera. Ha pubblicato un poemetto in una lingua inventata (Manni) e la raccolta Unghie, plantari, gambe di legno e altri ex-voto fantastici (d’if). Lettrice in diversi festival, rassegne, trasmissioni e convegni dedicati alla poesia, suoi lavori sia in prosa che in poesia sono apparsi su varie riviste, fra cui L’immaginazione, il Verri e Semicerchio.OCRA Officina Creativa dell'AbitareIngresso gratuito Via Boldrini 4 - Montalcino (SI)T +39 0577 847 065e.mail: ocra@scuolapermanenteabitare.org