A Montalcino l'11Âª edizione del progetto ''La Strada tra passione e sicurezza''

Si è tenuto oggi, giovedì 29 settembre, a Montalcino il tradizionale appuntamento con il progetto "La Strada tra passione e sicurezza", giunto alla 11ª edizione nella città del Brunello.La manifestazione, organizzata dall'Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo di Montalcino Buonconvento, con il patrocinio del Comune di Montalcino, ha come obiettivo la formazione delle conoscenze dei giovani sul corretto comportamento sulla strada e rientra in un più ampio progetto dell'Arma dei Carabinieri sulla cultura della legalità.All'evento hanno partecipato i Carabinieri di Montalcino, la Guardia di Finanza del Comando provinciale di Siena, i Vigili del Fuoco del locale Distaccamento, la Polizia Provinciale di Siena, la Polizia Municipale e la Confraternita di Misericordia ilcinese.L'interesse dei giovani è stato altissimo, con tantissime domande ai componendi delle varie postazioni del percorso formativo, dimostrando grande attenzione per gli argomenti trattati.A conglusione dell'evento, l'esibizione della squadra agonistica del Centro Carabinieri Cinofili di Firenze, che con i loro cani hanno lasciato senza fiato giovani e meno giovani nello loro dimostrazioni degli esercizi di obbedienza e condotta, prove di coraggio, attacco e difesa.