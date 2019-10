Camigliano, ritorna la Sagra del Galletto

Sabato 5 e domenica 6 ottobre si svolgerà a Camigliano, nel comune di Montalcino, la Sagra del Galletto. La festa, organizzata dall’Associazione Culturale Ricreativa Camigliano, vuole essere un mezzo volto a valorizzare la campagna senese in un connubio tra natura e cibo. I piatti che vengono serviti a Camigliano, accompagnati dai vini di Montalcino, sono il frutto di antiche ricette contadine; tra queste la più famosa è la scottiglia.La Sagra avrà inizio sabato 5 ottobre con una cena ricca di piatti del posto, che sarà seguita da una serata di discoteca con l’Area 51, a ingresso libero, presso il locale all’aperto “Il Pozzo”.Anche domenica 6 ottobre verranno serviti piatti tipici, tra cui tagliatelle al ragù, zuppa di pane, scottiglia di galletto, carne alla brace, crostata e molte altre prelibatezze. Nel primo pomeriggio si svolgerà il Torneo di Druzzola fra i Quartieri Montalcinesi ed i Castelli della zona. Si tratta di un gioco antichissimo, originario di queste parti, tramandato di padre in figlio. Il corteo storico in costumi trecenteschi accompagnerà i “tiratori” alla zona di lancio. Al termine della gara, il tiratore vincitore verrà premiato, insieme al Castello o Quartiere abbinato, all’interno della “Discoteca Il Pozzo”, in compagnia del gruppo folcloristico Il Trescone di Montalcino, che si esibirà in danze campagnole. La giornata sarà animata dall’esposizione di foto, da bancarelle di vario genere, truccabimbi e da giochi di prestigio.Prima e dopo la cena il Cammello e Lucia intratterranno il pubblico e lo porteranno in pista.Chi volesse cogliere l’occasione di venire alla Sagra, in questo borgo medievale, a metà strada tra Siena e Grosseto, potrà ammirare il panorama mozzafiato dalla terrazza che si apre in fondo al paese.CAMIGLIANOE' un piccolo borgo medioevale della campagna senese, in prossimità di Montalcino, al quale è legato da vincoli storici. Conserva ancora pressoché intatte la porta di ingresso al paese, il caratteristico pozzo, la chiesa ed il castello. Situato a metà strada fra Siena e Grosseto, fra il mare ed il Monte Amiata, si erge su un colle di olivi, viti e macchia mediterranea e gode di un clima eccellente durante tutto l'anno. E’ qui che ha la sua sede l’Associazione Culturale Ricreativa CamiglianoLA SAGRA DEL GALLETTOSi svolge ogni anno la prima domenica di ottobre e vuole essere un mezzo per una necessaria valorizzazione della campagna senese, uno stimolo per visitare un ambiente ricco di pregevoli bellezze naturali incontaminate, un invito a trascorrere una giornata diversa in campagna all'insegna della cordialità della gente, della pace della natura, della genuinità della tavola. Questi ingredienti, uniti al carattere folcloristico, culturale e gastronomico della "Festa", hanno contribuito a far divenire la Sagra del Galletto una fra le principali feste popolari del senese ed a renderla famosa ed apprezzata da tutti.FOLCLOREIn stretta collaborazione con l'Assessorato al Turismo del Comune di Montalcino e con i Quartieri Montalcinesi (Borghetto, Pianello, Ruga e Travaglio), la Sagra del Galletto rievoca, in chiave storica, le feste che nel Castello di Camigliano venivano celebrate, fin dal 1300, in onore dei Signori ilcinesi. La Sagra si inserisce, infatti, fra le due feste Montalcinesi: il Torneo di Apertura delle Cacce e la Sagra del Tordo.Un corteo storico in costume fa da cornice al Torneo di Druzzola fra i Quartieri Montalcinesi ed i Castelli della zona.Il "Tiro della Druzzola" viene effettuato in costumi trecenteschi e rievoca un gioco antichissimo molto praticato nelle nostre zone, tramandato di padre in figlio fino ai giorni nostri. La druzzola (un cerchio in olivo del diametro di circa 12 cm. cerchiata in ferro) viene lanciata per mezzo di un cordino, abilmente arrotolato nella circonferenza in ferro (l'atto è detto affilamento della druzzola), che serve a dare velocità e direzione alla druzzola stessa. I lanci superano anche i 200 metri.In palio una "druzzola cerchiata in oro" per il tiratore ed una per il Quartiere od il Castello vincitore.L'esibizione, con danze campagnole e costumi appropriati, del gruppo folcloristico Il Trescone di Montalcino fà da cornice alla Sagra.GASTRONOMIAI piatti che vengono serviti a Camigliano sono il frutto di antiche ricette contadine. I galletti sono quelli "ruspanti e saporiti" adatti alla preparazione della famosa scottiglia che necessita di un lungo periodo di cottura a fuoco lento. Tutte le carni sono preparate alla brace con carbone cotto nei boschi limitrofi. Le crostate sono cotte nel forno a legna secondo la maniera antica.Una gastronomia, quindi, prettamente campagnola e genuina.Il vino servito è il Brunello di Montalcino delle varie annate che si sposa molto bene con i piatti così pazientemente ed amorevolmente preparati.Per ulteriori notizie su Camigliano, l’associazione, la Sagra ed altro ancora, sono disponibili i siti internet www.camigliano.org www.camiglianoblues.org , l’indirizzo e-mail info@camigliano.org ed il numero di telefono 335 5695919.