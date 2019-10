A tavola con i Quartieri: il 12 ottobre a Montalcino arriva la ''Cena Itinerante''

Un viaggio enogastronomico nella città del Brunello tra cibo, musica e grandi vini, aspettando la Sagra del Tordo

Una splendida passeggiata per il paese gustando sapori e profumi d’autunno, accompagnati per strada dall’intrattenimento del gruppo Miniband e dalla musica di Fede Dj (dalle ore 22 in Piazza del Popolo) e, a tavola, dai piatti della tradizione e dai superbi vini di Montalcino (Brunello, Rosso e Moscadello), donati per l’occasione dai produttori e dal Consorzio del Brunello. Tutto questo è la Cena Itinerante, percorso enogastronomico che il 12 ottobre vede protagonisti i Quartieri storici di Montalcino, Borghetto, Pianello, Ruga e Travaglio, ciascuno impegnato a preparare una portata: gli antipasti nel Borghetto in Via Panfilo dell’Oca (crostini misti e sformatino di verdure in salsa), i primi nella Ruga in Vicolo del Pino (zuppa di legumi e tagliatelle al sugo matto), i secondi nel Pianello in Via delle Scuole (peposo con patate bollite e arista con patate al forno) e i dolci nel Travaglio in Via Donnoli (crostata e cantucci). I tagliandi, al costo di 25 euro (10 euro per gli Under 12, gratuito per i bambini fino a 6 anni), saranno in vendita nelle sedi dei Quartieri dalle ore 17.Il tutto aspettando l’evento clou di ottobre, la Sagra del Tordo, manifestazione storica tra le più antiche in Toscana che fa tornare Montalcino indietro ai tempi del Medioevo, quando i cacciatori rientravano nei loro villaggi carichi di prede, ed era usanza organizzare feste a cui partecipavano insieme nobili e popolo. La spettacolare gara di tiro con l’arco dei quattro Quartieri storici (in diretta streaming sulla pagina Facbook della Montalcinonews), il corteo composto da 150 figuranti in costumi medievali, i balli del gruppo folcloristico Il Trescone e la degustazione di piatti tipici montalcinesi, accompagnati dai famosi vini di Montalcino, rendono unico un evento sentitissimo dalla popolazione locale, che si terrà nel weekend del 26-27 ottobre e sarà il culmine della rassegna “Montalcino d’Ottobre: colori, sapori, profumi e tornei”, programma di eventi curato dal Comune di Montalcino, dalla Proloco e dai Quartieri Borghetto, Pianello, Ruga e Travaglio che prevede altri due appuntamenti: il 19 ottobre (ore 17.30) nel Complesso di Sant’Agostino “I Quartieri per la storia”, progetto che prevede la pubblicazione di una tesi di laurea inedita o di un nuovo lavoro di ricerca sulla storia di Montalcino, sostenuti economicamente dai Quartieri; il giorno seguente il Teatro degli Astrusi ospiterà “Colori e note: Montalcino”, iniziativa di Andrea Rabissi che presenterà delle fotografie accompagnate da musica, canti e prosa, col ricavato che servirà a finanziare il rinnovo delle scenografie della Festa e i costumi del Ballo del Trescone.