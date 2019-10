Montalcino in festa, è tempo di Sagra del Tordo

Al via nel weekend gli stand enogastronomici, le esibizioni medievali e il Torneo di tiro con l’arco tra i Quartieri storici

È tempo di Sagra del Tordo, manifestazione storica tra le più antiche in Toscana che nel prossimo weekend fa tornare Montalcino indietro ai tempi del Medioevo, quando i cacciatori rientravano nei loro villaggi carichi di prede, ed era usanza organizzare feste a cui partecipavano insieme nobili e popolo. La spettacolare gara di tiro con l’arco dei quattro Quartieri storici, il corteo composto da 150 figuranti in costumi medievali, i balli del gruppo folcloristico Il Trescone e la degustazione di piatti tipici montalcinesi, accompagnati dai famosi vini di Montalcino, rendono unico un evento sentitissimo dalla popolazione locale, che si terrà il 26 e il 27 ottobre con un’anticipazione, venerdì 25 ottobre, quando sotto il Loggiato del Palazzo Comunale storico (ore 18.30) sarà svelata l’Opera che andrà al vincitore del Torneo di tiro con l’arco, firmata quest’anno dall’artista Annamaria Lopresti.Il 26 ottobre, in Piazza del Popolo (dalle ore 11), ecco il ballo del Trescone e il sorteggio degli otto arcieri (due per Quartiere) che si sfideranno nel pomeriggio nella provaccia (ore 16.45), ottima occasione per testare arco e frecce in vista della gara vera e propria del giorno dopo. Il sorteggio è il primo momento in cui interviene la fortuna. Ogni Quartiere infatti inserisce “in busta” i nominativi di tre arcieri, ma soltanto due vengono estratti e potranno partecipare al Torneo.Il 27 ottobre si apre con il ballo del Trescone (dalle ore 9 per le vie cittadine) e poi a seguire il corteo delle dame che scende in piazza del Popolo (ore 11), la partenza del corteo storico verso la Fortezza (ore 11.15), l’annuncio del banditore e l’offerta dei doni ai signori della Fortezza (ore 11.30), la benedizione degli arcieri sul sagrato della chiesa di Sant’Egidio (ore 11.45), il saluto degli arcieri in Fortezza (ore 12), la partenza del corteo storico verso il campo di tiro (ore 15.15) e, infine, l’inizio del Torneo (ore 15.45), dove a colpi di frecce, con quattro distanze di tiro e un valore di punteggio crescente (25, 30, 35 e 40 metri), i quattro Quartieri si contenderanno la freccia d’argento, l’Opera e il dominio della città. La gara sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebok della Montalcinonews.Per l’intera durata della Sagra del Tordo, nei Quartieri e negli stand dei Giardini dell’Impero, allestiti sotto la Fortezza, sarà possibile gustare le pietanze e i prodotti tipici locali: pappardelle al sugo di lepre, pinci al ragù, lampredotto, trippa gialla e rossa, funghi fritti, girarrosto di quaglie, polenta fritta e tanto altro. Tutto, ovviamente, accompagnato dai famosi vini di Montalcino.