54enne ferito al polpaccio durante una battuta di caccia al cinghiale

Attorno a mezzogiorno di ieri, sabato 2 novembre, nelle campagne di Montalcino in località Castelgiocondo, un 54enne senese, residente a Monteroni d’Arbia, mentre partecipava ad una battuta di caccia al cinghiale è stato ferito accidentalmente al polpaccio destro da un colpo di fucile esploso da un ventenne nato a Siena e residente anch’egli a Monteroni, fornito di regolare porto d’armi.Il ferito è stato trasportato tramite elisoccorso ''Pegaso'' presso il pronto soccorso dell’ospedale di Siena dove, sottoposto alle cure del caso, è stato ricoverato presso il reparto di chirurgia vascolare e dimesso con 20 giorni di prognosi salvo complicazioni.A seguito dei primi accertamenti esperiti sul posto dai Carabinieri del Radiomobile di Montalcino e da quelli della locale Stazione, il ventenne è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena per lesioni personali colpose e il fucile dello stesso è stato sottoposto a sequestro.