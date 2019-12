Maltempo: danni e soluzioni, il Consorzio Toscana Sud a Montalcino protagonista del TG3

Fabio Bellacchi (presidente CB6) con la troupe della televisione nazionale a Montalcino per fare il punto della situazione

Sul torrente Spagnola e poi sull’Orcia per mettere a fuoco i danni causati dall’ondata di maltempo di metà novembre a uno dei fiori all’occhiello dell’economia agricola toscana: il Brunello.Il giornalista del TG3 nazionale Iacopo Cecconi con la sua troupe si sono mossi tra le famose vigne e i corsi d’acqua che di recente le hanno minacciate. Li hanno accompagnati in questo tour Fabio Bellacchi, presidente del Consorzio 6 Toscana Sud, insieme al direttore generale Fabio Zappalorti, all’ingegner Claudio Lombardi dell’ufficio progettazione dell’ente, al sindaco del comune Silvio Franceschelli e al presidente del Consorzio del prestigioso vino Fabrizio Bindocci.Il percorso si è snodato tra il torrente Spagnola, dove a creare una criticità importante è stato il ponte dalla luce troppo stretta, e l’Orcia dove, a testimonianza del violento nubifragio, oggi, restano solo fango, acquitrini e gli scheletri degli alberi trascinati dalla corrente, che il Consorzio dovrà rimuovere.Tra filari e corsi d’acqua, Cecconi ha intervistato a lungo il presidente Bellacchi che, nell’occasione, ha presentato le sue soluzioni.Per mettere in sicurezza l’agricoltura che si affaccia sul torrente Spagnola, è già pronto e finanziato il progetto per il rifacimento del by-pass. “Nel quadro del IV Atto integrativo, il cosiddetto “piano tagli”, siamo riusciti a inserire un intervento strategico per quest’area”, ha commentato Bellacchi.I dettagli tecnici sono stati forniti dall’ingegnere Claudio Lombardi. Il sindaco di Montalcino ha illustrato le problematiche scatenate nel territorio di sua competenza da fenomeni meteorologici ormai fuori controllo, il presidente Bindocci ha sottolineato l’importanza di una corretta manutenzione della vegetazione per fronteggiare eventi sempre più intensi e ravvicinati.Il servizio, salvo variazioni, dovrebbe andare in onda su Rai3 giovedì 5 dicembre alle ore 19.00.