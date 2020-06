Montalcino: campi estivi per bambini da 3 a 14 anni, via alle domande

Tre i periodi individuati tra luglio e agosto

Sono aperte le iscrizioni per partecipare ai campi estivi comunali alla pineta Osticcio. Tre i periodi individuati a cui possono partecipare bambini da 3 a 14 anni: dal 6 luglio al 31 luglio (dal lunedì al venerdì) dalle ore 8 alle ore 16 e dal 3 agosto al 9 agosto e dal 17 al 30 agosto (dal lunedì al venerdì) dalle ore 8 alle ore 16. Non sono previsti i servizi di mensa e trasporto.I campi estivi si svolgeranno completamente all’aperto e in caso di maltempo verranno utilizzati i locali messi a disposizione dall’associazione Cbilcinus. Il pranzo sarà al sacco, fornito dalle famiglie mentre la quota di partecipazione settimanale è di 80 euro. L’attività sarà svolta nel pieno rispetto delle disposizioni sull’emergenza sanitaria. Le domande, i cui moduli possono essere scaricati dal sito del Comune, dovranno essere inviati al gestore del servizio. Info 0577 804466 coopilprato@gmail.com