Contributi a fondo perduto per chi avvia un nido dâ€™infanzia a Torrenieri

Contributi a fondo perduto per chi intende avviare un’attività di nido d’infanzia nella frazione di Torrenieri. E’ l’avviso approvato in Giunta e pubblicato dal Comune di Montalcino e che prevede un contributo fino ad un massimo di 27mila euro annuali per un totale di 81mila euro nel triennio 2020-2022. L’intervento è finalizzato all’abbattimento delle spese di avviamento per le attività specifiche di nido d'infanzia nella frazione e gli operatori che ottengono il contributo si impegnano a mantenere l’attività per almeno 7 anni successivi all’anno solare oggetto del contributo stesso. Le domande vanno presentate entro il 6 agosto.«In un momento di crisi economica generale e in cui si fa un gran parlare di istruzione e sicurezza – sottolinea l’assessore a scuola e sociale del Comune di Montalcino Giulia Iannotta – offriamo un aiuto concreto a chi intende avviare un servizio essenziale nella frazione di Torrenieri. Un sostegno all’imprenditoria che sposa appieno la vocazione socioeducativa di questa amministrazione»Le domande potranno essere inviate esclusivamente a mezzo posta certificata Pec all’indirizzo info@pec.comunedimontalcino.it . Il contributo andrà a coprire spese di investimento infrastrutturale e spese di gestione.Per info e modulistica necessaria è possibile consultare il sito www.comunemontalcino.gov.it