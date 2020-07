Montalcino, Microcredito di solidarietÃ : tre info point per le richieste di finanziamento da 3mila euro per le spese familiari

Obiettivo della misura contenuto nel Manifesto di Montalcino: dare sostegno alle persone in difficoltà economica, attraverso l’erogazione di piccoli finanziamenti

Dare sostegno alle persone in difficoltà economica, attraverso l’erogazione di piccoli finanziamenti per sostenere spese sanitarie, bollette, affitti arretrati, spese per gli studi dei figli, corsi di formazione professionale e universitari, acquisto auto usata, pagamento tasse. A seguito della convenzione sottoscritta fra Comune di Montalcino e Microcredito di Solidarietà è attiva la procedura per accedere ai prestiti di importo non superiore a 3mila euro, con durata massima di 36 mesi, destinati ai residenti o domiciliati nel territorio comunale. Possono accedere alle richieste i cittadini di età compresa tra i 18 e i 75 anni per far fronte, più in generale, alle necessità quotidiane. Necessità che potrebbero comportare al momento un esborso difficilmente sostenibile per un bilancio familiare, ma che può essere affrontato meglio a seguito di disponibilità di prestito da restituire con rate mensili di piccolo importo. Per richiedere i finanziamenti dovrà essere chiesto un appuntamento al n. 0577 804452.Al momento del contatto verranno anche indicati i documenti da presentare al colloquio. Gli sportelli per effettuare i colloqui al fine della predisposizione della domanda di prestito, sono aperti nel Comune di Montalcino, Sala Capitolare, Giampaolo Pierangioli, il martedì dalle ore 16 alle ore 18; uffici comunali di Torrenieri, Daniele Ceccarini, il mercoledì dalle ore 16 alle ore 18; casa comunale di San Giovanni d’Asso, Alessandro Marchetti, il giovedì dalle ore 16 alle ore 17.Sempre secondo quanto contenuto nelle misure del Manifesto di Montalcino per gli intervento di rilancio della fase di ripartenza a sostegno dei cittadini e delle famiglie, l’Amministrazione comunale sta procedendo con l’attivazione della bacheca Si_lavoro. Un portale on line interamente dedicato alla gestione della domanda e dell’offerta di lavoro sul territorio comunale. Obiettivo, quello di mettere a disposizione dei cittadini una piattaforma dove presentare la propria candidatura e per le aziende di pubblicare le proprie posizioni aperte per le assunzioni. La piattaforma sarà attiva entro la fine del mese di luglio.