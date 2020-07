Prestito librario, torna attivo il servizio in biblioteca a Montalcino

Si potrà accedere alla biblioteca tramite l’ingresso che si affaccia su piazza Cavour solo su appuntamento telefonico o via mail

Tornerà attivo, da giovedì 6 agosto, il prestito librario alla biblioteca comunale di Montalcino. Per poter accedere al servizio occorrerà, tuttavia, seguire ancora alcune disposizioni e regole di comportamento. Sarà consentito l’accesso agli utenti dotati di mascherina protettiva che copra naso e bocca, i minori dovranno essere accompagnati da un adulto e si potrà accedere alla biblioteca tramite l’ingresso che si affaccia su piazza Cavour solo su appuntamento telefonico o via mail. La biblioteca sarà aperta ogni giovedì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 17.Al momento, a causa del protrarsi dell’emergenza sanitaria, non possono essere riattivati i servizi di consultazione sul posto di testi o documenti dell’archivio di storia locale o dell’archivio storico e il prestito interbibliotecario. Per informazioni e appuntamenti contattare l’ufficio: 0577.804460 marini@comunemontalcino.com