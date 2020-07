Teatro degli Astrusi di Montalcino e Teatro della Grancia a Montisi, aperta l’indagine di mercato per la gestione

Il 23 luglio alle ore 18 scadono i termini per presentare la manifestazione d’interesse. Seguirà il bando

Un’indagine di mercato per individuare gli operatori interessati a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di gestione del teatro comunale degli Astrusi di Montalcino e del teatro della Grancia nella frazione di Montisi. E’ quanto pubblicato dall’Amministrazione comunale con un avviso che scadrà il 23 luglio alle ore 18. Una volta individuati i concorrenti saranno trasmessi la lettera di invito e la documentazione allegata.“In un momento come quello che stiamo vivendo – spiega Christian Bovini, assessore alla cultura – e coerentemente con gli indirizzi del manifesto di Montalcino, abbiamo deciso di investire in programmazione e in cultura, dando una prospettiva di lungo periodo. Riteniamo che investire anche in cultura in un momento in cui non è così scontato farlo, rappresenti un segnale di attenzione per lo sviluppo e la crescita del nostro territorio”.L’affidamento, che durerà fino al 30 giugno 2022, prevede un corrispettivo totale di 77.049,18 euro, salvo proroghe, e sulla base del capitolato tecnico, i concorrenti, una volta ammessi alla procedura, saranno valutati sull’offerta tecnica (80 punti) ed economica (20 punti). L’avviso è stato pubblicato sull’albo pretorio e sul sito del Comune e la partecipazione avverrà esclusivamente tramite accesso alla piattaforma Start Toscana. Ulteriori informazioni possono essere richieste al responsabile del procedimento dott.ssa Barbara Riccarelli. Telefono: 0577.804466– e-mail: riccarelli@comunemontalcino.com